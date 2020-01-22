MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü oyuncu İstanbul'u terk etmişti... Yeniden doğdu!
GeriMagazin Ünlü oyuncu İstanbul'u terk etmişti... Yeniden doğdu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 22 Ocak 2020 - 12:21, /

Ünlü oyuncu İstanbul'u terk etmişti... Yeniden doğdu!

En son ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde ‘Merve’ karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz ekranlara ara verdi. Gelen teklifleri geri çeviren ünlü oyuncunun bu kararının sebebi ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

2.Sayfa programında yer alan habere göre; Bir gün apar topar İstanbul’dan giden Gürbüz, Kendisine bambaşka bir hayat kurdu. Ünlü oyuncu kararını bir sene önce bugünler verdi.

2

Bedensel olarak kendini tüketen güzel oyuncu iki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçirdi. Geçmişte başına gelen trafik kazasının izlerini ve devamında yaşadığı sakatlıkları iyileştirmek için aylarca tedavi gördü.

3

Tüm bunların üzerine saatlerce süren çekimler hem ruhen hem de bedenen bitirmişti Aslıhan Gürbüz’ü… Dizinin bazı bölümlerinde senaryo değişiklikleriyle uzaklaştırılmasının sebebi de buydu.

4Yeniden doğdu

Yeniden doğdu

Yepyeni bir hayat kuran güzel oyuncu kaostan, trafikten, koşturmadan uzaklaştı. Doğa ile iç içe yaşamaya başladı.

Son günlerde rahatça oturup kalkamadığını, çorabını bile giyemediğini söyleyen Gürbüz, pilates ve yogaya başladı. Huzurlu bir hayat sürdüren ünlü oyuncu yeni hayatından fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

5

Aslıhan Gürbüz, İstanbul’u neden terk etti?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi