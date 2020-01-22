Haber Giriş: 22 Ocak 2020 - 12:21,
Ünlü oyuncu İstanbul'u terk etmişti... Yeniden doğdu!
En son ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde ‘Merve’ karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz ekranlara ara verdi. Gelen teklifleri geri çeviren ünlü oyuncunun bu kararının sebebi ortaya çıktı.
2.Sayfa programında yer alan habere göre; Bir gün apar topar İstanbul’dan giden Gürbüz, Kendisine bambaşka bir hayat kurdu. Ünlü oyuncu kararını bir sene önce bugünler verdi.
Tüm bunların üzerine saatlerce süren çekimler hem ruhen hem de bedenen bitirmişti Aslıhan Gürbüz’ü… Dizinin bazı bölümlerinde senaryo değişiklikleriyle uzaklaştırılmasının sebebi de buydu.
Yeniden doğdu
Yepyeni bir hayat kuran güzel oyuncu kaostan, trafikten, koşturmadan uzaklaştı. Doğa ile iç içe yaşamaya başladı.
Son günlerde rahatça oturup kalkamadığını, çorabını bile giyemediğini söyleyen Gürbüz, pilates ve yogaya başladı. Huzurlu bir hayat sürdüren ünlü oyuncu yeni hayatından fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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