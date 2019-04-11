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Babam ve ben! Azarı işitmişim...

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları...

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
11.04.2019 - 13:04 | Son Güncelleme:
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Babam ve ben Azarı işitmişim...Next

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları...

Etiketler: tbt ne demek , ceyhun yılmaz

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