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Ünlü modelin eşi 7 yaşındaki kızının elinden tuttu ve yamaçtan atladı: Tatilciler çığlık çığlığa izledi

 Geçen hafta ailece çıktıkmarı Kostarika tatiliyle basının gündeminde yer alan ünlü sporcu ve top model eşi bu kez tartışmalı bir olayla gündemde.

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Hürriyet Haber
20.07.2019 - 12:56 | Son Güncelleme:
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Ünlü modelin eşi 7 yaşındaki kızının elinden tuttu ve yamaçtan atladı: Tatilciler çığlık çığlığa izlediNext

Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ve eşi top model Gisele Bundchen, 10 ve 7 yaşlarındaki iki çocuklarını da alıp Kosta Rika'ya tatile gitti. O tatil sırasında 41 yaşındaki Tom Brady, 7 yaşındaki kızı Vivian'ın elinden tutup metrelerce yüksekten yamaç dalışı yaptı. O anlarda çekilen videoyu da sosyal medya sayfasında paylaştı.

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Etiketler: tom brady , gisele bundchen , vivian brady

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