Ünlü modelin eşi 7 yaşındaki kızının elinden tuttu ve yamaçtan atladı: Tatilciler çığlık çığlığa izledi

Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ve eşi top model Gisele Bundchen, 10 ve 7 yaşlarındaki iki çocuklarını da alıp Kosta Rika'ya tatile gitti. O tatil sırasında 41 yaşındaki Tom Brady, 7 yaşındaki kızı Vivian'ın elinden tutup metrelerce yüksekten yamaç dalışı yaptı. O anlarda çekilen videoyu da sosyal medya sayfasında paylaştı.
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