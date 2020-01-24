Ä°ki Ã§ocuk annesi Ã¼nlÃ¼ model Ã¶dÃ¼l Ã¶ncesi partiye "karnÄ± burnunda" katÄ±ldÄ±.
AFP, AP, REUTERS, INSTAGRAM
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Bu yÄ±l 62'nci kez dÃ¼zenlenecek olan Grammy Ã–dÃ¼lleri iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Ã–dÃ¼l kazananlar Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki pazar Los Angeles'taki Staples Center'de gerÃ§ekleÅŸecek tÃ¶rende aÃ§Ä±klanacak. Ama ondan Ã¶nce birbiri ardÄ±na Grammy partileri dÃ¼zenleniyor. O partilerde de objektiflere ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yansÄ±yor.
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Grammy Ã¶ncesi partilerden biri de Warner Group tarafÄ±ndan Hollywood'daki bir gece kulÃ¼bÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirildi. Partiye adaylarÄ±n yanÄ± sÄ±ra sanat dÃ¼nyasÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ konuklar da katÄ±ldÄ±. Bunlar arasÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kanlardan biri de model Nicole Trunfio ile mÃ¼zisyen eyi Gary Clark Jr oldu.
33 yaÅŸÄ±ndaki AvustralyalÄ± model Nicole Trunfio, karnÄ± burnunda olmasÄ±na raÄŸmen eÅŸini bu partide yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Bedenini saran, derin gÃ¶ÄŸÃ¼s dekolteli siyah bir elbise giyen Trunfio'nun karnÄ±nÄ±n da iyice bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Mutlu Ã§ift birlikte objektif karÅŸÄ±sÄ±nda poz verdi.Â
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Trunfio, kariyerine Avustralya'da dÃ¼zenlenen bir model yarÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±. O yarÄ±ÅŸmada birinciliÄŸi kazandÄ±. Daha sonra aynÄ± yarÄ±ÅŸmanÄ±n uluslararasÄ± Ã§apta olanÄ±nda da ikinci oldu.
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Bu Ã¶dÃ¼llerin ardÄ±ndan moda dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapmaya baÅŸladÄ±. BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼ firmanÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan Trunfio, Ã§ok satan dergilere de kapak pozu verdi.
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Nicole Trunfio, 2016 yÄ±lÄ±nda mÃ¼zisyen Gary Clark Jr ile evlendi. Ã‡iftin, 4 yaÅŸÄ±nda Zion adÄ±nda bir oÄŸlu ve iki yaÅŸÄ±nda Gia adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor. Mutlu Ã§ift, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeklerine de kÄ±sa sÃ¼re sonra kavuÅŸacak.Â