Grammy Ã¶ncesi partilerden biri de Warner Group tarafÄ±ndan Hollywood'daki bir gece kulÃ¼bÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirildi. Partiye adaylarÄ±n yanÄ± sÄ±ra sanat dÃ¼nyasÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ konuklar da katÄ±ldÄ±. Bunlar arasÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kanlardan biri de model Nicole Trunfio ile mÃ¼zisyen eyi Gary Clark Jr oldu.



33 yaÅŸÄ±ndaki AvustralyalÄ± model Nicole Trunfio, karnÄ± burnunda olmasÄ±na raÄŸmen eÅŸini bu partide yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Bedenini saran, derin gÃ¶ÄŸÃ¼s dekolteli siyah bir elbise giyen Trunfio'nun karnÄ±nÄ±n da iyice bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Mutlu Ã§ift birlikte objektif karÅŸÄ±sÄ±nda poz verdi.Â