Türkiye'ye özel pozlar

Top model Karlie Kloss, Vogue dergisinin Türkiye edisyonu için poz verdi. Kloss, New York'ta yapılan çekimlerin kamera arkasında görüntülendi. Sürekli kıyafet değiştiren Kloss, saatler boyunca objektif karşısında kaldı.
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