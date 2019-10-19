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Türkiye'ye özel pozlar

Ünlü model çok satan derginin Türkiye sayısına özel pozlar vermek için objektif karşısına geçti.

DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
19.10.2019 - 15:24 |Son Güncelleme:
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Türkiyeye özel pozlarNext

Top model Karlie Kloss, Vogue dergisinin Türkiye edisyonu için poz verdi. Kloss, New York'ta yapılan çekimlerin kamera arkasında görüntülendi. Sürekli kıyafet değiştiren Kloss, saatler boyunca objektif karşısında kaldı.

DEPO PHOTOS 

Etiketler: karlie kloss , jared kushner , joshua kushner , ivanka trump
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