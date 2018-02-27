Ã–yle ki sosyal medyanÄ±n kraliÃ§elerinden birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ddialÄ± Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla magazin basÄ±nÄ±nÄ±n da dikkatini Ã§ekti. Åžimdi de 400 bine yakÄ±n takipÃ§isi olan Instagram sayfasÄ±nda yer verdiÄŸi her pozuyla uzun uzun konuÅŸuluyor.
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