Ara
MENÃœ
Haberler >Kelebek >Keyif>Türkiye'nin Instagram kraliçesi: Her zaman harikalar diyarÄ±nda

Türkiye'nin Instagram kraliçesi: Her zaman harikalar diyarÄ±nda

TÃ¼rkiye onu Ã¼nlÃ¼ bir ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n sevgilisi ve stil danÄ±ÅŸmanÄ± olarak tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Sonradan yollarÄ± ayrÄ±ldÄ± ama o ÅŸÃ¶hretini artÄ±rarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

HÃ¼rriyet Haber
27.02.2018 - 16:03 | Son GÃ¼ncelleme:
1 / 32
TÃ¼rkiyenin Instagram kraliÃ§esi: Her zaman harikalar diyarÄ±ndaNext

Ã–yle ki sosyal medyanÄ±n kraliÃ§elerinden birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ddialÄ± Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla magazin basÄ±nÄ±nÄ±n da dikkatini Ã§ekti. Åžimdi de 400 bine yakÄ±n takipÃ§isi olan Instagram sayfasÄ±nda yer verdiÄŸi her pozuyla uzun uzun konuÅŸuluyor.

FotoÄŸraflar: InstagramÂ Â

Etiketler: eliz sakuÃ§oÄŸlu , murat boz , instagram

En Yeni Kelebek Galeriler

Sürpriz kutlamaya öpücüklü teÅŸekkür

Sürpriz kutlamaya öpücüklü teÅŸekkür

'Pazardan giyinirim'

'Pazardan giyinirim'

Ünlülerin sosyal medyada duygusal paylaÅŸÄ±mlarÄ±

Ünlülerin sosyal medyada duygusal paylaÅŸÄ±mlarÄ±

Türkiye'nin Instagram kraliçesi: Her zaman harikalar diyarÄ±nda

Türkiye'nin Instagram kraliçesi: Her zaman harikalar diyarÄ±nda

Yaza düÄŸün var!

Yaza düÄŸün var!

Buse'nin canÄ± çilek çekince...

Buse'nin canÄ± çilek çekince...

Yeliz Åžar'Ä±n babasÄ± YalçÄ±n Åžar son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Yeliz Åžar'Ä±n babasÄ± YalçÄ±n Åžar son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Türk hamamÄ±ndan sevgiler

Türk hamamÄ±ndan sevgiler

Ä°stanbul'da kÄ±ÅŸa en çok yakÄ±ÅŸan 10 mekân

Ä°stanbul'da kÄ±ÅŸa en çok yakÄ±ÅŸan 10 mekân

HÃ¼rriyete Reklam Ver
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
  • HÃ¼rriyet Emlak
  • HÃ¼rriyet Oto
  • YenibiriÅŸ
  • Yakala.co
  • HÃ¼rriyet TV
  • HÃ¼rriyet Aile
  • Mahmure
Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri