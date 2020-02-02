Türkiye'nin ilk bitki fabrikası kuruldu

ÇÖLDE KURULABİLİR



Tarım ürünü elde etmek uğruna gereğinden fazla tarım arazisinin işgal edildiğini belirten iş adamı Karaca, şunları söyledi:



"Çok fazla tarım ilacı kullanımı nedeniyle sağlıksız ürünler üretiliyor. Bu da atık sularla çevreye zarar verirken, yaşam alanlarını da bozuyor. Bitki fabrikaları ile Türkiye ve Dünya tarımında yepyeni bir dönemin başlıyor. Bitki fabrikalarına bütün dünyanın ihtiyacı var. Dünya kocaman bir coğrafya ve kuzeyde güneş az ve hava çok soğuk. Tarım yapılamayan çöl ve tarıma elverişsiz topraklar da toplam kara yüzölçümünün yüzde 20'si. Tüm burada yaşayan insanların da gıdaya ihtiyacı var. İster kutuplarda, ister çöllerde, dünyanın herhangi bir yerinde bu fabrika kurulup, bitki üretimi yapılabilir. Bitki fabrikaları, katlı ve otomasyonlu yapısıyla çok az yer kaplıyor. Günde 20 bin adet marul üretebilmek için 150 bin metrekare alana ihtiyacımız var. Oysa, 6 bin 500 metrekarelik bir bitki fabrikasında fide ve ambalajlama dahil aynı üretimi daha avantajlı koşullarda elde edebiliyorsunuz."