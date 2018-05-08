Türkiye evlenmemi bekliyormuş

Pazar günü Buse Varol’la nikah masasına oturan Alişan, önceki akşam Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri törenine katıldı. Gecede yılın erkek fantezi-arabesk sanatçısı ödülünü alan oyuncu, törenin ardından soruları yanıtladı.
PAZAR günü Buse Varol’la nikah masasına oturan Alişan, önceki akşam Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri törenine katıldı. Gecede yılın erkek fantezi-arabesk sanatçısı ödülünü alan oyuncu, törenin ardından soruları yanıtladı.
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