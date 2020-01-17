Â Jennifer Lopez " Evet... Sadakatsiz (Unfaithful) adÄ±nda bir film vardÄ±. Rol bana teklif edilmiÅŸti ve o zaman senaryonun ayaklarÄ±nÄ±n henÃ¼z yere basmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼m. Adrian Lyneâ€™Ä±n iÅŸin hakkÄ±ndan geleceÄŸini bilmem gerekirdi ama akÄ±l edemedim. Diane Lane rol iÃ§in mÃ¼kemmeldi, rol ona biÃ§ilmiÅŸ kaftan gibiydi ama bunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mde... Hakikaten topuÄŸuma sÄ±kmak istiyorum" diye konuÅŸtu.Â