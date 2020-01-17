Son dÃ¶nemin en baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±ndan biri olan Jennifer Lopez kariyer alanÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. 50 yaÅŸÄ±ndaki Lopez "O anlarÄ± hatÄ±rladÄ±kÃ§a topuÄŸuma sÄ±kmak istiyorum" dedi.
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Bir sÃ¼redir hem mesleki baÅŸarÄ±larÄ± hem de niÅŸanlÄ±sÄ± Alex Rodriguez ile iliÅŸkisiyle gÃ¼ndemde olan Jennifer Lopez, kariyer anlamÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
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Vanity Fair dergisine konuÅŸan Lopez, geri Ã§evirdiÄŸi bir rol iÃ§in sonradan Ã§ok piÅŸman olduÄŸunu anlattÄ±. Hatta o kararÄ± iÃ§in "topuÄŸuma sÄ±kmak istiyorum" diye konuÅŸtu.
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Jennifer Lopez, 2000'li yÄ±llarÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan filmlerinden biri olan Sadakatsiz (Unfaithful) iÃ§in baÅŸ kadÄ±n karakteri canlandÄ±rmasÄ±nÄ±n teklif edildiÄŸini ama bunu geri Ã§evirdiÄŸini itiraf etti.
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2002 tarihli filmin yÃ¶netmen koltuÄŸunda Adrien Lyne oturuyordu. Diane lane de Ã¶nemli rollerini Richard Gere ve Olivier Martinez ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu filmdeki yorumuyla Oscar adayÄ± olmuÅŸtu.
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Â Jennifer Lopez " Evet... Sadakatsiz (Unfaithful) adÄ±nda bir film vardÄ±. Rol bana teklif edilmiÅŸti ve o zaman senaryonun ayaklarÄ±nÄ±n henÃ¼z yere basmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼m. Adrian Lyneâ€™Ä±n iÅŸin hakkÄ±ndan geleceÄŸini bilmem gerekirdi ama akÄ±l edemedim. Diane Lane rol iÃ§in mÃ¼kemmeldi, rol ona biÃ§ilmiÅŸ kaftan gibiydi ama bunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mde... Hakikaten topuÄŸuma sÄ±kmak istiyorum" diye konuÅŸtu.Â
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Lopez, kariyeri boyunca Fatal Attraction (Ã–ldÃ¼ren Cazibe) Jacob's Ladder (DehÅŸetin Nefesi) Flashdance gibi yapÄ±mlara imza atan Lyne'in yÃ¶nettiÄŸi filmin senaryosunu okuduÄŸunda filmin ardÄ±ndaki vizyonu gÃ¶remediÄŸini anlattÄ±.
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Diane Lane bu filmdeki performansÄ±yla kariyerinin tek Oscar adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Filmde Lane ve Martinez'in yanÄ± sÄ±ra Ã¶nemli rollerden birini de Richard Gere Ã¼stleniyordu. Sadakatsiz, eÅŸini kendisinden genÃ§ bir adamla aldatan bir kadÄ±nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ Ã¼zerine kuruluydu.Â
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Jennifer Lopez, daha Ã¶nce Selena filmindeki performansÄ±yla Oscar adaylÄ±ÄŸÄ±na Ã§ok yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±, fakat bunu elde edemedi. GeÃ§en yÄ±l oynadÄ±ÄŸÄ± Hustler filmindeki oyunuyla da en azÄ±ndan aday gÃ¶sterilmesi bekleniyordu. Fakat ne AltÄ±n KÃ¼re'de ne de Oscar'da adaylar arasÄ±na girebildi.Â Â
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Jennifer Lopez, o dÃ¶nemde niÅŸanlÄ± olduÄŸu Ben Affleck ile birlikte Gigli adlÄ± film iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti. Fakat o film eleÅŸtirmenler tarafÄ±ndan yerden yere vuruldu.
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Lopez ile Affleck'in performanslarÄ±nÄ±n da eleÅŸtirildiÄŸi Gigli, uzun yÄ±llar boyu 2000'lerin en kÃ¶tÃ¼ filmleri listelerinde ilk sÄ±rada yer aldÄ±.
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Sadakatsiz, gÃ¶sterime girdiÄŸi dÃ¶nemde karmaÅŸÄ±k eleÅŸtiriler almÄ±ÅŸtÄ±. Kimi Ã§ok beÄŸenirken kimi de yerden yere vurdu. Film, giÅŸede de baÅŸarÄ± elde edemedi. Ama Diana Lane etkileyici oyunculuÄŸuyla Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ne aday gÃ¶sterildi. Fakat Ã¶dÃ¼lÃ¼ The Hours (Saatler) filmiyle Nicole Kidman'a kaptÄ±rdÄ±.