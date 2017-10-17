Bir dönemin en sevilen ikilisi yıllar sonra buluştu
Milyonlarca kişi haftalar, aylar hatta yıllar boyunca onları izledi... Hepsi senaristlerin elinden çıkma kurgu kahramanlardı ama yine de milyonlarca kişi onlarla ağladı, onlarla güldü en önemlisi de onlarla aşık oldu. Sonradan başka dizilerde başka partnerlerle kamera karşısına geçtiler ama hep o dizilerle hafızalarda ve kalplerde yer ettiler. İşte yıllar boyu maceralarıyla seyirciyi ekran başına toplayan ekranların birbirine en çok yakışan çiftleri ve onları canlandıran oyuncular.
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1
“Pis Yedili” dizisinde birlikte rol alan Ecem Karavus ve Burak Alkaş yıllar sonra bir araya geldi.
2
Ecem Karavus’un YouTube kanalına konuk olan Alkaş; hakkında bilinmeyenleri, “Pis Yedili” anılarını ve yeni projesini konuştu.
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Dizide Orço’nun büyük aşkı Alis’i canlandıran Ecem Karavus, bu keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.
4
Bir daha böyle aşık olur muyuz
Milyonlarca kişi haftalar, aylar hatta yıllar boyunca onları izledi... Hepsi senaristlerin elinden çıkma kurgu kahramanlardı ama yine de milyonlarca kişi onlarla ağladı, onlarla güldü en önemlisi de onlarla aşık oldu. Sonradan başka dizilerde başka partnerlerle kamera karşısına geçtiler ama hep o dizilerle hafızalarda ve kalplerde yer ettiler. İşte yıllar boyu maceralarıyla seyirciyi ekran başına toplayan ekranların birbirine en çok yakışan çiftleri ve onları canlandıran oyuncular.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
5
ASİ
Demir (Murat Yıldırım) ve Tuba Büyüküstün (Asi) Seyirciye her hafta yeni bölümü iple çektiren bir aşktı onlarınki.
6
ADINI FERİHA KOYDUM
Hazal Kaya (Feriha) , Çagatay Ulusoy (Emir) Onların aşkı genç kesimi birkaç yıl peşinden sürükledi.
7
AŞKI MEMNU
Bihter (Beren Saat) ve Behlül (Kıvanç Tatlıtuğ).. Onların canlandırdığı karakterler her ne kadar yasak bir aşk yaşasalar da seyirci onları birbirine çok yakıştırıyordu. Dizi bittikten sonra her ikisi re farklı projelerle oynadı. Beren Saat, Kenan Doğulu ile yuva kurdu. Tatlıtuğ da Başak Dizer ile hayatını birleştirdi.
8
KAVAK YELLERİ
Aslı (Pelin Karahan) ve Deniz (İbrahim Kendirci). Bir ara gerçek hayatta da aşk yaşadılar ama yolları ayrıldı. Şimdi Pelin Karahan'ın mutlu bir evliliği ve iki oğlu var.
9
ARKA SOKAKLAR
Zeynep (Gamze Özçelik) ve Murat (Uğur Pektaş)Ekranın aşık polisleri, gerçek hayatta da evlendiler. Bir oğulları oldu ama evlilikleri yürümedi.
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PERİHAN ABLA
Perihan (Perran Kutman) ve Şakir (Şevket Altuğ) Kuşaklar boyu unutulmayan aşk.
11
ELVEDA RUMELİ
Vahide (Berrak Tüzünataç) ve Mustafa (Tolgahan Sayışman) Onlar hala birçok seyircinin gönlünde Rumeli aşıkları olarak yer tutuyor.
12
MAHALLENİN MUHTARLARI
Erkan Can (Temel) ve Esra Akkaya (Şirin).. Bu arada Can'ın dizideki ilk partneri Fadime rolündeki Aydan Burhan'ı da unutmayalım.
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KURTLAR VADİSİ
Polat (Necati Şaşmaz) ve Elif(Özgü Namal) Elif karakteri öldüğünde kaç kişi gözyaşı döktü.
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Zarife (Filiz Ahmet) ve Aleş (Ertan Saban) Onlar da Elveda Rumeli'nin unutulmaz aşıklarıydı.
15
SILA
Sıla (Cansu Dere) ve Boran (Mehmet Akif Alakurt) Onlarınki destan gibi bir aşktı.
16
İKİNCİ BAHAR
Hanım (Türkan Şoray) ve Ali Haydar (Şener Şen) Ne kadar naif, ne kadar sahici bir aşktı onlarınki.. Seyirci hiç unutmadı.
17
KARADAYI
Bergüzar Korel (Feride) ve Kenan İmirzalıoğlu (Mahir Kara) Onların aşkı haftalar boyu seyirciyi nefes nefese bıraktı.
18
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE
Kerim (Engin Akyürek) ve Fatmagül (Beren Saat) birbirlerine aşık olsun diye milyonlarca kişi üç sezon bekledi. Öyle ki onların ilk öpüşmesi seyirci tarafından beğenilmeyince daha sonraki bölümlerde yeni bir öpüşme sahnesi yer aldı. Sonunda iki genç mutluluğu buldu seyirci de rahat bir nefes aldı.
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Ramiz Efendi (Erdal Özyağcılar) ve Fatma (Şebnem Sönmez) Aynı dizinin anne ve babası "yıllanmış aşkın" daha doğrusu gerçek sevginin temsilcisiydi.
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GÜLBEYAZ
Gülbeyaz (Şevval Sam) ve Kadir (Nejat İşler) Bir kuşak hala onların aşkını özlüyor.
21
ULAN İSTANBUL
Karlos (Erkan Kolçak Köstendil) ile Yaren (Şebnem Bozoklu) aşklarını şarkılarla dile getiriyorlardı.
22
Hatice (Gülçin Şantırcıoğlu) ve Hasan (Tuna Orhan)
23
YAPRAK DÖKÜMÜ
Tahsin (Ahmet Saraçoğlu) ve Fikret (Bennu Yıldırımlar) Hiç unutmadık, onlar ilk kez öpüştüklerinde yer yerinden oynamıştı.
24
AVRUPA YAKASI
Makbule (Hasibe Eren) ve Burhan Bey (Engin Günaydın) En çok güldüren aşkın kahramanları.
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BİNBİR GECE
Şehrazat (Bergüzar Korel) ve Onur (Halit Ergenç) İşte o kamera karşısında başlayan aşk gerçek hayatta mutlu bir evliliğe dönüştü.Çift şu sıralar ikinci kez anne baba olacak olmanın heyecanı yaşıyor
26
DOKTORLAR
Ela (Yasemin Ergene) ve Levent (Kutsi)
27
IHLAMURLAR ALTINDA
Filiz (Tuba Büyüküstün) ve Yılmaz (Bülent İnal) Onlar da ekranın unutulmaz aşıkları arasında yerlerini aldı.
28
AVRUPA YAKASI
Cem (Levent Üzümcü) ve Aslı (Gülse Birsel) Gülümseten aşıklardan....
29
CANIM AİLEM
Samim (Uğur Yücel) ve Meliha (Şebnem Bozoklu) Seyirci hep onlar kavuşsun diye bekledi.
30
HATIRLA SEVGİLİ
Yasemin (Beren Saat) ve Ahmet (Cansel Elçin) Onlar hep bir şarkıyla hatırlanan aşıklar.
31
ALİYE
Aliye (Sanem Çelik) ve Deniz (Nejat İşler) TV tarihine geçen aşıklardan ikisi.
32
GÜMÜŞ
Songül Öden (Gümüş) ve Kıvanç Tatlıtuğ (Mehmet) Onların aşkı Arap ülkelerindeki seyircinin bile gönlünü fethetti.
33
MENEKŞE İLE HALİL
Sedef Avcı (Menekşe) ve Halil (Kıvanç Tatlıtuğ) Ne aşktı ama!
34
YABANCI DAMAT
Nazlı (Nehir Erdoğan) ve Niko (Özgür Çevik) Bu aşk seyirciyi yıllar boyu ekrana bağladı.
35
ZERDA
Zerda (Ece Uslu) ve Şahin (Yavuz Bingöl) Kavuşamadılar aşk oldu..!!
36
ŞEHNAZ TANGO
Şehnaz (Perran Kutman) ve Muhsin (Erdal Özyağcılar) Onlar ekranın emektar aşıklarından.
37
ASMALI KONAK
Bahar (Nurgül Yeşilçay) ve Seymen Ağa (Özcan Deniz) Bir döneme damga vuran aşıklar bir film için yıllar sonra yeniden birlikte kamera karşısına geçti.
38
HIRSIZ POLİS
Mavi(Özlem Düvencioğlu) ve Çınar (Timuçin Esen) Ekranın en heyecanlı aşklarından birini onlar yaşadı.