Bir dönemin en sevilen ikilisi yıllar sonra buluştu

Bir daha böyle aşık olur muyuz



Milyonlarca kişi haftalar, aylar hatta yıllar boyunca onları izledi... Hepsi senaristlerin elinden çıkma kurgu kahramanlardı ama yine de milyonlarca kişi onlarla ağladı, onlarla güldü en önemlisi de onlarla aşık oldu. Sonradan başka dizilerde başka partnerlerle kamera karşısına geçtiler ama hep o dizilerle hafızalarda ve kalplerde yer ettiler.

İşte yıllar boyu maceralarıyla seyirciyi ekran başına toplayan ekranların birbirine en çok yakışan çiftleri ve onları canlandıran oyuncular.



Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv