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Tatil bitti, paylaşımlar bitmedi

Paranın su gibi aktığı tatil çoktan bitti, ama sosyal medyada paylaşımlar sürüyor.

Hürriyet Haber
20.07.2019 - 09:58 | Son Güncelleme:
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Tatil bitti, paylaşımlar bitmediNext

Dünyanın en gen milyarderi unvanını taşıyan Kyile Jenner'ın yeni kozmetik serisinin tanıtımı için arkadaşlarını götürdüğü tatil bitti. Jenner'ın yanı sıra Turks and Caicos adalarına birlikte gittiği arkadaşları Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou ve ekipteki diğer herkes evlerine ve günlük hayatlarına döndü. Ancak ekipteki herkes Jenner'a 500 bin dolara mal olduğu iddia edilen lüks tatilde çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayı sürdürüyor.

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Etiketler: kylie jenner , sofia richie , Anastasia Karanikolaou

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