Tarkan'dan ikinci bebek sinyali!

“Şehir hayatından çok sıkılmıştım. Kalabalık üstüme üstüme geliyordu. Uzun, upuzun bir süre için yeni ve çok uzak yerlere kaçmak istedim” diyor Cenk Demirgüç. Kendisi 37 yaşında, uluslararası finans okumuş. Aile şirketinde çalışırken fotoğrafçılığa merak sarıyor, merakını gezgin ruhuyla birleştirip düşüyor yollara. Karavanını arabasının arkasına takıp İzlanda’ya kadar durmuyor...
Uzun zaman önce evlenip İzmir’e yerleşen Gizem Karaca, ailesini özledikçe İstanbul’u ziyaret ediyor. Ünlü oyuncu, önceki gün de annesiyle Nişantaşı’nda objektife takıldı.