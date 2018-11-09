Atatürk'ü en doğru anlatan 10 eser

Aramızdan ayrılışının 80’inci yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın en iyi yolu, onu anlamaya çalışmaktır diye düşündük ve jürimize onu en iyi anlatan eserleri sorduk. Bir sıralamanın olmadığı listeye kendi kaleminden çıkan Nutuk da girdi.
Aramızdan ayrılışının 80’inci yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın en iyi yolu, onu anlamaya çalışmaktır diye düşündük ve jürimize onu en iyi anlatan eserleri sorduk. Bir sıralamanın olmadığı listeye kendi kaleminden çıkan Nutuk da girdi.
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