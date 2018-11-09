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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Atatürk'ü en doğru anlatan 10 eser

    Atatürk'ü en doğru anlatan 10 eser

    Aramızdan ayrılışının 80’inci yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın en iyi yolu, onu anlamaya çalışmaktır diye düşündük ve jürimize onu en iyi anlatan eserleri sorduk. Bir sıralamanın olmadığı listeye kendi kaleminden çıkan Nutuk da girdi.

    Hürriyet Haber
    09.11.2018 - 17:29 | Son Güncelleme:
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    Atatürkü en doğru anlatan 10 eserNext

    Aramızdan ayrılışının 80’inci yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın en iyi yolu, onu anlamaya çalışmaktır diye düşündük ve jürimize onu en iyi anlatan eserleri sorduk. Bir sıralamanın olmadığı listeye kendi kaleminden çıkan Nutuk da girdi.

    Etiketler: atatürk kitapları , 10 kasım

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