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Tanıtım gecesi

Dünyanın en genç milyarderi yeni koleksiyonunu tanıttı.

Hürriyet Haber
22.05.2019 - 12:19 | Son Güncelleme:
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Tanıtım gecesiNext

 Kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla dünyanın 30 yaş altı en zengin kişisi unvanını elinde tutan Kylie Jenner hız kesmiyor. Jenner, şimdi de Batı Hollywood'da bir gece kulübünde yeni cilt bakımı ürünlerinin tanıtımı için bir etkinlik düzenledi. Kylie Jenner'ı gecede ablaları Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian'ın yanı sıra annesi Kris Jenner da yalnız bırakmadı.

BACKGRID USA

Etiketler: kylie jenner , kris jenner , khloe kardashian , kourtney kardashian

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