Tam umudu kaybetmişken

ABD'de yaşayan iki genç benzerine filmlerde rastlanabilecek bir aşkın kahramanı oldu. Virginia'da yaşayan Cole Syndor ile Charisma Jamison, eşsiz aşklarını ve günlük yaşamlarını Youtube için belgesel haline getirip kanal aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor.
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