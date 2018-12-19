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Tam umudu kaybetmişken

Hem hayattan hem de aşktan umudunu kesmişti ki karşısında hayatını değiştirecek kişiyi buldu.

FOTOĞRAFLAR: BARCROFT

Hürriyet Haber
19.12.2018 - 15:40 | Son Güncelleme:
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Tam umudu kaybetmişkenNext

ABD'de yaşayan iki genç benzerine filmlerde rastlanabilecek bir aşkın kahramanı oldu. Virginia'da yaşayan Cole Syndor ile Charisma Jamison, eşsiz aşklarını ve günlük yaşamlarını Youtube için belgesel haline getirip kanal aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor.

FOTOĞRAFLAR: BARCROFT

Etiketler: youtube , aşk , sosyal medya

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