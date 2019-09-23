Tahtı kimseye kaptırmadılar

TV dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri dün gece Los Angeles'ta düzenlenen bir törenle dağıtıldı. Bu yıl 71'inci kez dağıtılan ödüllere damgasını vuran dizi Game of Thrones (Taht Oyunları) oldu. Tam 32 dalda aday gösterilen dizi, en iyi drama dalında ödül kazandı. Fleabag ve Chernobyl geceye damgasını vuran diğer yapımlar oldu.
Törenin kırmızı halısı da kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidine dönüştü. TV dünyasının yıldızları birer birer kırmızı halıdan geçti. O anların dikkat çeken ayrıntısı ise birçok yıldızın sanki önceden gizli bir anlaşma yapmış gibi pembe içeren ya da pembe ağırlıklı kıyafetler giymesiydi.
İşte 71'nci Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.
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