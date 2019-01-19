Sürpriz evlilik teklifi... Yüzüğü Demet tuttu!

ŞARKICI Demet Akalın, Bursa’da verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Akalın sahneyden bir de evlilik sürprizi yaşandı. Dinleyicilerinden biri, sahneye çıkarak, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.
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