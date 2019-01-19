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Sürpriz evlilik teklifi... Yüzüğü Demet tuttu!

ŞARKICI Demet Akalın, Bursa’da verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Akalın sahneyden bir de evlilik sürprizi yaşandı. Dinleyicilerinden biri, sahneye çıkarak, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Hürriyet Haber
19.01.2019 - 12:01 | Son Güncelleme:
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Sürpriz evlilik teklifi... Yüzüğü Demet tuttuNext

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın, Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Bursalılara unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcıya, dansçıları da eşlik etti.

Etiketler: evlilik teklifi

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