Sonun başlangıcı: Yıldızlar geçidinde Sibel Kekilli de vardı

George R.R. Martin'in aynı adlı eserinden uyarlanan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin son sezonunun galası New York'ta yapıldı. Dizide hala kamera karşısına geçen ya da geçmiş sezonlarda rol alan yıldızların hepsi bu önemli gecede bulundu. İzlenme rekorları kıran dizinin gala gecesinde kırmızı halıdan da renkli görüntüler yansıdı.
Dizinin geçmiş sezonlarında kamera karşısına geçen Sibel Kekilli de gecenin konukları arasındaydı.
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