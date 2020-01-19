Son noktayı koydu! Artık barış yok

Sandal’ın çıkardığı kitap ile ilgili de konuşan şarkıcı, “Kitabı henüz okumadım. Ama ben onun için nasıl değerliysem, Mustafa da benim çok değerlidir. Bu özel günde çocuklarım ve Mustafa için sağlık diledim” diye konuştu.