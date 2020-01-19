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Haber Giriş: 19 Ocak 2020 - 09:06, /

Son noktayı koydu! Artık barış yok

Emina Jahovic 38’inci yaşını Bebek’teki Lucca’da kutladı. Jahovic, Sadettin Saran’la yeniden barıştıkları iddiası için “Barışma falan yok. Asla da olmayacak” dedi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam 38’inci yaş gününü yakın dostlarının katıldığı bir partiyle Bebek’teki Lucca adlı yerde kutladı.

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Mekân çıkışı soruları yanıtlayan şarkıcı, muhabirlerin eski eşi Mustafa Sandal’ı sorması üzerine “Mustafa doğum günümü kutladı. Çok da özel bir hediye aldı. Ama burada söylemek olmaz” diye konuştu.

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Sandal’ın çıkardığı kitap ile ilgili de konuşan şarkıcı, “Kitabı henüz okumadım. Ama ben onun için nasıl değerliysem, Mustafa da benim çok değerlidir. Bu özel günde çocuklarım ve Mustafa için sağlık diledim” diye konuştu.

4Kutlamalara devam

Kutlamalara devam!

Gazetecilerin “Sadettin Saran ile barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu?” diye sorması üzerine Jahovic, “Barışma falan yok. Asla da olmayacak” dedikten sonra evinin yolunu tuttu.

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Güzel şarkıcı Emina Jahovic dün de Instagram’dan arkadaşlarıyla pasta üflerken paylaştığı fotoğrafa “Non stop birthday” (Bitmeyen doğumgünü) yorumunu yaptı.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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