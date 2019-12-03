Şoke eden iddia: Ne prens kalacak ne prenses!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İngiliz kraliyet ailesi bir yandan yaşanan son skandalları unutturmaya ya da en azından hafifletmeye çalışırken bir yandan da yeni kararlar alıp yeni bir yapılanmaya gidiyor.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İddialara göre tüm dünyanın, attığı her adımı merakla izlediği ailede "prensler" ve "prensesler"in sayısı azalacak.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
2
İngiliz basınında ileri sürülenlere göre annesinin önümüzdeki 18 ay içinde tahtı devretmeye hazırlandığı Prens Charles, aileyi "küçültme" planları yapıyor.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
3
Eğer 71 yaşındaki Prens bu iddiaları doğrulayıp aileyi küçültürse ortalıkta çok sayıda unvan sahibi üye kalmayacak. Sadece Prens Charles'ın ailesi dışında!
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
4
Böylece resmi görevler üstlenen aile üyelerinin sayısı azalınca da ailenin, toplumun bazı kesimleri tarafından tepki çeken giderleri de düşecek.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
5
İleri sürülenlere göre Prens Charles, tahta geçtiğinde sadece kendisi, eşi Camilla Parker Bowles, iki oğlu Prens William, Prens Harry ile onların eş ve çocukları "kraliyet ailesi" sayılacak.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
6
Diğer üyeler ise resmi görevler üstlenmeyip normal insanlar gibi yaşayacaklar.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
7
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahtı bırakmasından sonra yerine Prens Charles kral olacak. Onun ardından Prens William tahta çıkacak. Sonra da sırasıyla çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louise geliyor. Prens Harry ise taht için altıncı sırada.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
8
Bu tür bir uygulamayı geçtiğimiz ay İsveç Kralı 16. Carl Gustaf yapmıştı. Kral, kraliyet ailesinin vergi mükelleflerine yükünün arttığı eleştirileri üzerine 5 torununun ilerde Saray'da görev üstlenmeyeceğini açıkladı.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
9
İsveç Kralı 16. Gustaf'ın kararıyla, yaşları 1 ile 5 arasında değişen çocuklar dük ya da düşeslik unvanlarını koruyacak ancak "Prens" ya da "Prenses hazretleri" olarak anılmayacak.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
10
Karar, Veliaht Prenses Victoria'nın iki çocuğu Prenses Estelle ve Prens Oscar'ı kapsamıyor.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
11
İsveç Kraliyet Mahkemesi tarafından açıklanan kararla, Prens Carl Philip'in 2 oğluyla, Prenses Madeleine'in 3 çocuğu kraliyet ailesi üyelerine yıllık olarak verilen ödenekten yararlanamayacak.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
12
Bu kararın ardından kralın iki çocuğu Prenses Madeleine ve Prens Carl Philip, babalarının yaklaşımını desteklediklerini belirten açıklamalar yaptı. İki kardeş "Çocuklarımızın ileride hayatlarına kendi istekleri doğrultusunda yön verecek olmaları güzel" yorumunu yapmıştı.