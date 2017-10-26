Soğuk algınlığına ne iyi gelir? Soğuk algınlığı nasıl geçer ve neden olur? 5 doğal yöntem!
Soğuk algınlığı belirtileri, havaların soğuması ya da çeşitli nedenlerle soğuk alınması nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Bu aşamada soğuk algınlığı nasıl geçer ve neden olur gibi sorular da gündemde yer almaktadır. Soğuk havaların yavaş yavaş kendini hissettirmesiyle burun akıntıları, baş ağrıları, boğaz ağrıları ve öksürük gibi birçok soğuk algınlığı belirtisi ortaya çıkıyor. Soğuk algınlığı, farklı virüslerin neden olduğu bir enfeksiyon türüdür. Çok ağır olmadığı sürece evde doğal yöntemlerle tedavi edilebilir. İşte soğuk algınlığına iyi gelecek 5 doğal yöntem!
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1
Soğuk algınlığına ne iyi gelir? | Sarımsaklı kür
Soğuk algınlığına iyi gelen yöntemlerden birisi de sarımsaktır. Sarımsağın antibakteriyel özelliği vardır. Akciğeri, karaciğeri, kalbi kuvvetlendirir. Mide ve bağırsakları dezenfekte ederken, zararlı bakterileri de yok eder. Nefes borusu rahatsızlıklarına iyi gelir. Soğuk algınlığı belirtilerini ise ortadan kaldırmak için birebirdir. Soğuk algınlığına iyi gelecek doğal yöntemlerden biri olan sarımsak kürünün hazırlanışı ise şu şekilde: Bir adet sarımsağı iyice ezdikten sonra, iki çay kaşığı limon suyu ekleyin. Bir tatlı kaşığı bal ve yarım çay kaşığı kırmızıbiber ekledikten sonra iyice karıştırın. Bu karışımı soğuk algınlığınız geçene kadar her gün tüketin. Ayrıca hastalığınızdan hızlıca kurtulmak için, öğünlerinize sarımsak eklemeyi unutmayın.
2
Soğuk algınlığı nasıl geçer? | Zencefil
Soğuk algınlığı ve grip tedavisinde kullanılan, en etkili besindir. Doğal bir ağrı kesicidir. Tüketeceğiniz ham zencefil ya da zencefil çayı soğuk algılığının belirtilerinin ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca iyileşmenize yardımcı olacak zencefilli bir karışım da hazırlayabilirsiniz. Zencefil, karanfil ve tuz ile hazırladığınız karışımdan günde bir buçuk çay kaşığı tüketerek sağlığınıza kısa sürede kavuşabilirsiniz.
3
Soğuk algınlığına ne iyi gelir? | Bal
Bal, soğuk algınlığına neden olan bakteri ve virüsleri öldürür bu yüzden bal tüketimi soğuk algınlığının süresini kısaltır. Boğaz tahrişini onarır ve yatıştırır. Sizi sağlığınıza kavuşturacak, en iyi ve en pratik karışım ise şöyle: Bir çay kaşığı bala limon suyunu damlatarak tüketin. Bu karışımı kısa aralıklarla tüketmek, soğuk algınlığınızın hızla ortadan kalkmasına yardımcı olur.
4
Soğuk algınlığı nasıl geçer? | Tarçın
Tarçın, soğuk algınlığının ortadan kalkması için tüketilmelidir. Ayrıca boğaz ağrısına ve kuruluğuna iyi gelip, iyileştirecektir. Bir bardak kaynar suya attığınız bir yemek kaşığı toz tarçın ve iki karanfili 15 dakika kadar demlenmeye bırakın. Daha etkili bir soğuk algınlığı yok edicisi olmasını istiyorsanız içine bal katmayı unutmayın. Hazırladığınız çaydan gün içinde en fazla üç kez içebilirsiniz.
5
Soğuk algınlığına ne iyi gelir? | Tavuk suyu çorbası
Hazırladığınız tavuk suyu çorbası, içerisinde bulundurduğu vitaminler sayesinde soğuk algınlığını tedavi etmeye yardımcı olur. İyi bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, soğuk algınlığını kısa sürede yok eder. Lezzetli mi lezzetli, vitamin bombası iyileştirici çorbanın tarifi ise şöyle: İki bardak tavuk suyu, üç bardak su, bir çay bardağı tel şehriye ve tuz kaynatılır. Piştikten sonra, karabiber ve limon sıkıp tüketebilirsiniz.