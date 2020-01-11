Siz iki dakikada izliyorsunuz ama...

Ünlü şarkıcı görev aldığı reklam filminin çekiminde sabahın ilk ışıklarından akşam karanlığına kadar kamera karşısında kaldı. Renk renk elbiseler giydi, bazen ıslandı, bazen de halatlarla bağlanıp havalarda uçtu.
BACKGRID USA
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Ünlü şarkıcı Rita Ora tanıtım yüzü olduğu firmanın reklam filmi çekimi için Miami'de kamera karşısına geçti. 29 yaşındaki Ora, çekimde farklı renk ve tasarımlarda kıyafetler giydi.
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Kalabalık bir kamera arkasının görev aldığı çekim sabahın erken saatlerinde başladı. Gün içinde ara verilse de hava karardıktan sonra da devam etti.
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Ora, tanıtım yüzü olduğu ayakkabı firmasının sadece modeli değil. Aynı zamanda firma için bir de koleksiyon hazırladı. Ora hazırladığı koleksiyon hakkında "Bu benim aynı zamanda giyinme tarzımın da bir yansıması" diye konuşuyor.
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Aynı firma daha önce de bir başka ünlü şarkıcı Ellie Goulding ile birlikte çalıştı. Bu işbirliğinin elde ettiği başarı üzerine sonra da Rita Ora ile ortak bir çalışma yapmaya başladı.
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Önce sarı bir elbiseyle kamera karşısına geçen Rita Ora, daha sonra neon yeşili, ardından da şeffaf bir elbise giydi. Ora bir ara halatlarla bağlandı ve sanki havada uçuyormuş izlenimi verildi.
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Çekimin bir bölümünde kumların üzerinde kurulan bir platformda poz veren Ora, çekim bitince bir ekip üyesi tarafından sırtta taşınarak dinleneceği yere götürüldü. Rita Ora, günün sonuna doğru yorgunluğunun yüzüne yansımasını engelleyemedi.