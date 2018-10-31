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Sinema tarihinin en iyi 100 filmi: Siz kaç tanesini izlediniz?

BBC, 43 ülkeden 209 eleştirmenin oylarıyla yabancı dildeki (İngilizce olmayan) en iyi 100 filmi seçti. Akira Kurosawa'nın 1954 yapımlı filmi Seven Samurai seçkinin ilk sırasında yer alan yapım oldu. Her biri sinema tarihine damgasını vuran 100 filmden siz kaç tanesini izlediniz?

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, BBC TÜRKÇE

Hürriyet Haber
31.10.2018 - 16:55 | Son Güncelleme:
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Sinema tarihinin en iyi 100 filmi: Siz kaç tanesini izledinizNext

Belirli aralıklarla, dünya genelinden eleştirmenlerin oylarıyla sinema tarihiyle ilgili seçkiler hazırlayan BBC, bu listelerine bir yenisini daha ekledi.

Dünya genelinde 209 eleştirmenin oylarıyla hazırlanan seçkide yabancı dildeki (İngilizce olmayan) en iyi 100 film seçildi. Akira Kurosawa'nın 1954 yapımlı kültü Seven Samurai'nin zirvede yer aldığı seçkide Alfonso Cuarón'ın 2001 yapımlı Y Tu Mamá También'inden Rainer Werner Fassbinder'ın 1973 yapımlı Ali: Fear Eats the Soul'una ve Chantal Akerman'ın 1975 yapımlı Jeanne Dielman'ına kadar her dönemden farklı türlerde birçok yapım aynı başlık altında yer aldı.

 İşte Farsça'dan Japonca'ya İngilizce konuşulmayan ülkelerde çekilen ve her biri klasikler arasına giren filmler.

Etiketler: en iyi 100 film , sinema tarihi

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