Sıla ve Hazer Amani bugün evleniyor! Düğünün detayları belli oldu, bir kişilik yemek menüsü 500 TL

Düğün öncesi aileleriyle bir araya gelen çifti 2.Sayfa muhabirleri görüntüledi. Sıla’nın gergin halleri dikkat çekti.Bu akşam Nişantaşı’nda bulunan bir butik otelde tören yapacak olan çifte sadece aile yakınlarını ve dostları eşlik edecek. Çok az sayıda davetlinin olacağı gecenin detayları belli oldu.Düğün hazırlıklarını tamamlayan çift her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündü. Bir kişilik yemek menüsü 500 TL olacak. Şeflerin hazırladığı özel lezzetler konuklara ikram edilecek.Bir süredir aşk yaşayan Sıla ve Hazer Amani’nin bebek beklediği iddia edildi. Çift bu yüzden nikah tarihini öne çekti! Düğün hazırlıklarını tamamlamak için yılbaşında sahne almayan Sıla yeni yıla ailesi ve müstakbel eşiyle girmişti.İşte Sıla ve Hazer Amani'nin düğünün detayları...