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Haber Giriş: 13 Ocak 2020 - 12:21, /

Sıla ve Hazer Amani bugün evleniyor! Düğünün detayları belli oldu, bir kişilik yemek menüsü 500 TL

Sıla ve Hazer Amani çifti bugün dünyaevine giriyor. Çift Sıla’nın evinde 15.30’da gerçekleşecek bir törenle nikah masasına oturacak. Düğün ise akşam Niştantaşı’nda bir butik otelde gerçekleşecek.

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Düğün öncesi aileleriyle bir araya gelen çifti 2.Sayfa muhabirleri görüntüledi. Sıla’nın gergin halleri dikkat çekti.

2SADE BİR TÖRENLE EVLENECEKLER

SADE BİR TÖRENLE EVLENECEKLER

Bu akşam Nişantaşı’nda bulunan bir butik otelde tören yapacak olan çifte sadece aile yakınlarını ve dostları eşlik edecek. Çok az sayıda davetlinin olacağı gecenin detayları belli oldu.

3BİR KİŞİLİK YEMEK MENÜSÜ 500 TL

BİR KİŞİLİK YEMEK MENÜSÜ 500 TL

Düğün hazırlıklarını tamamlayan çift her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündü. Bir kişilik yemek menüsü 500 TL olacak. Şeflerin hazırladığı özel lezzetler konuklara ikram edilecek.

4 YILDIRIM NİKAHIN SEBEBİ BEBEK Mİ

YILDIRIM NİKAHIN SEBEBİ BEBEK Mİ

Bir süredir aşk yaşayan Sıla ve Hazer Amani’nin bebek beklediği iddia edildi. Çift bu yüzden nikah tarihini öne çekti!

5YILBAŞINDA SAHNE ALMADI

YILBAŞINDA SAHNE ALMADI

Düğün hazırlıklarını tamamlamak için yılbaşında sahne almayan Sıla yeni yıla ailesi ve müstakbel eşiyle girmişti.

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İşte Sıla ve Hazer Amani'nin düğünün detayları...

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