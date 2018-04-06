Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Sıla, Okan Can Yantır ile görüntülendi

Sıla, Okan Can Yantır ile görüntülendi

Sıla, Ahmet Kural’la ilişkisi noktalandıktan birkaç hafta sonra adının aşk dedikodularına karıştığı Okan Can Yantır’la görüntülendi. Önceki gün Asmalımescit’te objektife yakalanan ikili büyük panik yaşadı.

Sayit DURMAZ
06.04.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:
1 / 7
Sıla, Okan Can Yantır ile görüntülendiNext

Asmalı’da buluştular

Ahmet Kural ile Sıla’nın aşkı sekiz ay kadar sürmüş, ikili evlilik haberi beklenirken geçen ocak ayında ayrıldıklarını açıklamıştı. Ünlü şarkıcının adı bu gelişmeden birkaç hafta sonra Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile anılmaya başlamıştı. Çift, önceki gün Asmalımescit’te objektife yakalandı.

Etiketler:

En Yeni Kelebek Galeriler

Türkiye’nin en iyi 10 çay bahçesi

Türkiye’nin en iyi 10 çay bahçesi

Sıla, Okan Can Yantır ile görüntülendi

Sıla, Okan Can Yantır ile görüntülendi

'Mütevazı bir evde yaşayacağız'

'Mütevazı bir evde yaşayacağız'

Dolmuşta ünlü var!

Dolmuşta ünlü var!

Kilo vermenize yardımcı olacak 5 yiyecek

Kilo vermenize yardımcı olacak 5 yiyecek

Açık büfe kahvaltısı ile ünlü mekânlar

Açık büfe kahvaltısı ile ünlü mekânlar

'Evet' dedi... Evleniyorlar!

'Evet' dedi... Evleniyorlar!

Aşk evliliğe gidiyor!

Aşk evliliğe gidiyor!

Demet'ten aylar sonra gelen itiraf

Demet'ten aylar sonra gelen itiraf

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri