Sıfır otomobilde avantaj sürüyor! 63 bin 900 liraya satılıyor

Sıfır otomobillerde kampanyalar devam ediyor. Hurda indiriminde matraha göre yılbaşına kadar 15 bin liraya varan avantaj ve 30 Haziran 2019’a kadar sürecek olan Özel Tüketim Vergisi’nde 15 puanlık indirimle otomobil sahibi olmak avantaja dönüşüyor.
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