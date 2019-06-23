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Haberler >Ekonomi>Sıfır otomobilde avantaj sürüyor! 63 bin 900 liraya satılıyor

Sıfır otomobilde avantaj sürüyor! 63 bin 900 liraya satılıyor

Sıfır otomobil almak isteyenler için avantajlar devam ediyor. Hurda indirimi, ÖTV indirimi ve bayi ile pazarlık yaparak uygun fiyata otomobil sahibi olabilirsiniz...

Hurriyet.com.tr Ekonomi
23.06.2019 - 02:11 | Son Güncelleme:
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Sıfır otomobilde avantaj sürüyor 63 bin 900 liraya satılıyorNext

Sıfır otomobillerde kampanyalar devam ediyor. Hurda indiriminde matraha göre yılbaşına kadar 15 bin liraya varan avantaj ve 30 Haziran 2019’a kadar sürecek olan Özel Tüketim Vergisi’nde 15 puanlık indirimle otomobil sahibi olmak avantaja dönüşüyor.

Etiketler: araba , haberler

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Sıfır otomobilde avantaj sürüyor! 63 bin 900 liraya satılıyor

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