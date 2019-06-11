Şeyma Subaşı eski sevgilisinin mekanına alınmadı! İşte olayın perde arkası...

Sen tut, dünyanın en önemli festivallerinin, Türkiye’nin en kalburüstü mekanlarının gözdesi ol, Çeşme’de bir beach’in kapısında kal... Şeyma Subaşı eski sevgilisinin mekanı Momo’ya alınmadı. İşte 4 soruda olayın anatomisi, birinci elden hikayesi...
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