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Şeyma Subaşı eski sevgilisinin mekanına alınmadı! İşte olayın perde arkası...

Savaş Özbey yazdı... Şeyma Subaşı, Çeşme'deki o beach’e neden alınmadı?

Hürriyet Haber
11.06.2019 - 08:02 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı eski sevgilisinin mekanına alınmadı İşte olayın perde arkası...Next

Sen tut, dünyanın en önemli festivallerinin, Türkiye’nin en kalburüstü mekanlarının gözdesi ol, Çeşme’de bir beach’in kapısında kal... Şeyma Subaşı eski sevgilisinin mekanı Momo’ya alınmadı. İşte 4 soruda olayın anatomisi, birinci elden hikayesi...

Etiketler: izmir

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Şeyma Subaşı eski sevgilisinin mekanına alınmadı! İşte olayın perde arkası...

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