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Sevgilinizi mest edecek unutulmaz bir gün

Henüz 14 Şubat için programınız yoksa dev hizmet: Jürimiz, sevgilinizi mest edecek unutulmaz bir gün planladı. Üzüm bağları arasında gezinti, karlar üzerinde kızak ya da sadece size özel bir kış bahçesinde yemek... Seçim sizin (Aslı Barış /abaris@hurriyet.com.tr)

Hürriyet Haber
09.02.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Sevgilinizi mest edecek unutulmaz bir günNext

Henüz 14 Şubat için programınız yoksa dev hizmet: Jürimiz, sevgilinizi mest edecek unutulmaz bir gün planladı.
Ece Sükan /Hürriyet stil yazarı, Başak Dizer Tatlıtuğ /Hürriyet stil yazarı, Saffet Emre Tonguç /seyyah- Hürriyet Seyahat yazarı, Arda Türkmen /şef, Aylin Yazıcıoğlu /şef, Onur Baştürk /Hürriyet yazarı, Canan Tan /yazar

Etiketler: sevgililer günü , aşk

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