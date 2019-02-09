Henüz 14 Şubat için programınız yoksa dev hizmet: Jürimiz, sevgilinizi mest edecek unutulmaz bir gün planladı. Üzüm bağları arasında gezinti, karlar üzerinde kızak ya da sadece size özel bir kış bahçesinde yemek... Seçim sizin (Aslı Barış /abaris@hurriyet.com.tr)
Henüz 14 Şubat için programınız yoksa dev hizmet: Jürimiz, sevgilinizi mest edecek unutulmaz bir gün planladı. Ece Sükan /Hürriyet stil yazarı, Başak Dizer Tatlıtuğ /Hürriyet stil yazarı, Saffet Emre Tonguç /seyyah- Hürriyet Seyahat yazarı, Arda Türkmen /şef, Aylin Yazıcıoğlu /şef, Onur Baştürk /Hürriyet yazarı, Canan Tan /yazar
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