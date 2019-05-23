Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Sevgili olmadık! 18 yaşındaydım, bana yaklaşmaya çalıştı

Sevgili olmadık! 18 yaşındaydım, bana yaklaşmaya çalıştı

 İki ünlü arasındaki 'flört polemiği' giderek büyüdü. Biri geçmişte sevgili olduklarını ileri sürerken diğeri de bunu yalanlayıp "Liseden henüz mezun olmuştum. Rahatsız edici bir biçimde benimle yakınlaşmaya çalıştı" diye yanıt verdi.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

Hürriyet Haber
23.05.2019 - 10:53 | Son Güncelleme:
1 / 11
Sevgili olmadık 18 yaşındaydım, bana yaklaşmaya çalıştıNext

 Müzisyen Moby'nin anılarını kaleme aldığı otobiyografi kitabı Then It Fell Apart, kelimenin tam anlamıyla olay yarattı. Kitabında, Natalie Portman ile 90'ların sonunda sevgili olduklarını ileri süren Moby "O 20 ben 33 yaşındaydım" diye yazdı. Portman ise "Biz onunla sevgili değildik. Üstelik ben o zaman liseden yeni mezun olmuş 18 yaşında bir kızdım" diye yanıt verdi.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM 

Etiketler: Natalie Portman , moby , Then It Fell Apart

En Yeni Kelebek Galeriler

Sevgili olmadık! 18 yaşındaydım, bana yaklaşmaya çalıştı

Sevgili olmadık! 18 yaşındaydım, bana yaklaşmaya çalıştı

Keyif kaçıran sorular

Keyif kaçıran sorular

Metin çoktan tarihe karıştı

Metin çoktan tarihe karıştı

Boğaz’da okuma provası

Boğaz’da okuma provası

Turabi Çamkıran Amerika'da şampiyon oldu! Servet kazandı

Turabi Çamkıran Amerika'da şampiyon oldu! Servet kazandı

İstanbul'da nikah, Fethiye'de düğün

İstanbul'da nikah, Fethiye'de düğün

İki gergin kardeş hamle yaptı, babaları arada kaldı

İki gergin kardeş hamle yaptı, babaları arada kaldı

Eşime o gün 'gitme' dedim

Eşime o gün 'gitme' dedim

Tanıtım gecesi

Tanıtım gecesi

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.