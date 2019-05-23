Sevgili olmadık! 18 yaşındaydım, bana yaklaşmaya çalıştı
İki ünlü arasındaki 'flört polemiği' giderek büyüdü. Biri geçmişte sevgili olduklarını ileri sürerken diğeri de bunu yalanlayıp "Liseden henüz mezun olmuştum. Rahatsız edici bir biçimde benimle yakınlaşmaya çalıştı" diye yanıt verdi.
Müzisyen Moby'nin anılarını kaleme aldığı otobiyografi kitabı Then It Fell Apart, kelimenin tam anlamıyla olay yarattı. Kitabında, Natalie Portman ile 90'ların sonunda sevgili olduklarını ileri süren Moby "O 20 ben 33 yaşındaydım" diye yazdı. Portman ise "Biz onunla sevgili değildik. Üstelik ben o zaman liseden yeni mezun olmuş 18 yaşında bir kızdım" diye yanıt verdi.
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