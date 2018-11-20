'Of be Mustafa! Gerçekten inanıyor musun bu yazdıklarına?'

Of be Mustafa’m, aman be kardeşim, gerçekten inanıyor musun bu yazdıklarına... Bizim töreni eleştirdiği için algı operasyonu çekiyormuşuz Mustafa Sandal’a... O yüzden Magazin Konseyi’nde eleştiriyormuşuz kendisini... Kime yaptık bugüne kadar biri de çıkıp söylesin.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.