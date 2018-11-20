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'Of be Mustafa! Gerçekten inanıyor musun bu yazdıklarına?'

Mustafa Sandal'ın 'Magazin Konseyi' hakkındaki eleştirilerine, Cengiz Semercioğlu köşesinden yanıt verdi...

Cengiz SEMERCİOĞLU
20.11.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Of be Mustafa Gerçekten inanıyor musun bu yazdıklarınaNext

Of be Mustafa’m, aman be kardeşim, gerçekten inanıyor musun bu yazdıklarına...
Bizim töreni eleştirdiği için algı operasyonu çekiyormuşuz Mustafa Sandal’a...
O yüzden Magazin Konseyi’nde eleştiriyormuşuz kendisini...
Kime yaptık bugüne kadar biri de çıkıp söylesin.

Etiketler: serel yereli

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