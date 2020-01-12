Serenay Sarıkaya'yı Sezen Aksu ikna edecek!

Her fırsatta şarkıcılık yapmayı düşünmediğini söyleyen Serenay Sarıkaya, yılbaşı gecesi “O Ses Türkiye”de sergilediği performansın ardından gelen çok sayıda albüm teklifini de geri çevirdi.Oyuncu son olarak DMC Genel Müdürü Samsun Demir’e de olumsuz yanıt verince devreye Sezen Aksu girdi.Minik Serçe, Sarıkaya’ya kendisiyle görüşmek istediği haberini gönderdi. Aksu’nun genç oyuncuyu ikna edip edemeyeceği merak konusu.TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında sahne alan Serenay Sarıkaya ekran başındakileri büyüledi. Ünlü oyuncu güzelliğinin yanı sıra sesiyle de büyük beğeni aldı.