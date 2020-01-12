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Haber Giriş: 12 Ocak 2020 - 09:23, /

Serenay Sarıkaya'yı Sezen Aksu ikna edecek!

Sesinin güzelliğiyle bilinen Serenay Sarıkaya’ya albüm teklifi yağıyor.

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Her fırsatta şarkıcılık yapmayı düşünmediğini söyleyen Serenay Sarıkaya, yılbaşı gecesi “O Ses Türkiye”de sergilediği performansın ardından gelen çok sayıda albüm teklifini de geri çevirdi.

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Oyuncu son olarak DMC Genel Müdürü Samsun Demir’e de olumsuz yanıt verince devreye Sezen Aksu girdi.

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Minik Serçe, Sarıkaya’ya kendisiyle görüşmek istediği haberini gönderdi. Aksu’nun genç oyuncuyu ikna edip edemeyeceği merak konusu.

4O SES TÜRKİYEYE DAMGA VURDU

O SES TÜRKİYE'YE DAMGA VURDU

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında sahne alan Serenay Sarıkaya ekran başındakileri büyüledi. Ünlü oyuncu güzelliğinin yanı sıra sesiyle de büyük beğeni aldı.

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