Serenay Sarıkaya ekranlara dönmek istiyor!

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KYK'nın değerlendirme işlemi devam ederken, burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ne zaman ilan edileceği, merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020 yılının düğün trendleri ünlü isimlerin katıldığı ‘Wedding Dream Ankara’da görücüye çıktı. Modacı Atıl Kutoğlu ve Hakan Akkaya, sunucu Özlem Yıldız, şarkıcı Yonca Evcimik, program kapsamında Ankaralılara buluştu.