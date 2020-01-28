Bir defile için Türkiye’ye geldiğini belirten model, eski eşi hakkındaki sorulara “Evliydik ve boşandık. Ama tekrar bir araya gelmek yok, o iş bitti. Serdar sadece arkadaşım” yanıtını verdi. Ünlü popçunun ona şarkı yazdığını öğrenince çok şaşıran model şunları söyledi: “Gerçekten mi? Bundan haberim yoktu. Şarkıyı merak ettim.”Serdar Ortaç 5 yıllık evliliğin ardından Ağustos 2019’da boşandığı Chloe Loughnan için yaptığı açıklamayla tepki topladı.Popçu “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Bir yılda bitecek. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” dedi.İrlanda-Türkiye arasında mekik dokuyan Chloe Loughan ise Serdar Ortaç’ın açıklamasını ‘talihsizlik’ olarak yorumladı. “Üzüldüm. Hizmetlisi değil, karısıydım, can yoldaşıydım” dedi.Son 24 Saatte Magazin Gündemi (28.01.2020)