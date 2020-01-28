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Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 09:40, /

Serdar sadece arkadaşım

Serdar Ortaç’ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan önceki gün İstinyePark’daydı.

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Bir defile için Türkiye’ye geldiğini belirten model, eski eşi hakkındaki sorulara “Evliydik ve boşandık. Ama tekrar bir araya gelmek yok, o iş bitti. Serdar sadece arkadaşım” yanıtını verdi.

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Ünlü popçunun ona şarkı yazdığını öğrenince çok şaşıran model şunları söyledi: “Gerçekten mi? Bundan haberim yoktu. Şarkıyı merak ettim.”

310 senelik hizmetnin karşılığını aldı

10 senelik hizmetnin karşılığını aldı!

Serdar Ortaç 5 yıllık evliliğin ardından Ağustos 2019’da boşandığı Chloe Loughnan için yaptığı açıklamayla tepki topladı.

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Popçu “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Bir yılda bitecek. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” dedi.

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İrlanda-Türkiye arasında mekik dokuyan Chloe Loughan ise Serdar Ortaç’ın açıklamasını ‘talihsizlik’ olarak yorumladı. “Üzüldüm. Hizmetlisi değil, karısıydım, can yoldaşıydım” dedi.

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