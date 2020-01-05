Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan senetle boşanmış

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA BEŞ ÇOCUK YAPARDIM"

Geçtiğimiz günlerde evliliği ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, "Kısmet olmadı. Cilt tedavisi gördüğü için 'hamileliği problemli olabilir' dedik. Sonra biraz daha beklemek istedik. Aslında benim hatam. 'Biraz daha hayatı yaşasın, sonra anne olur' dedim. Keşke ertelemeseydik. Şimdiki aklım olsa beş çocuk yapardım. Yanlış yaptım. Ondan çok güzel çocuklarım olurdu" diyerek çocuk yapmadığı için pişmanlığını dile getirmişti..