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Sadece tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı: O şimdi öğretmen!

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İnadı Bırak adlı albümüyle müzik piyasasına adım attı ve özellikle de bir tek şarkısıyla hafızalarda bir daha silinmemek üzere yer etti.

Hürriyet Haber
30.03.2018 - 15:55 | Son Güncelleme:
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Sadece tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı: O şimdi öğretmenNext

Büyük olasılıkla 1990'larda gençlik yıllarını yaşayanlar Zeynep Türkeş'i ya da müzik dünyasında tanındığı adıyla Zeynep'i hemen hatırlamıştır. Özellikle ilk albümü İnadı Bırak'taki Ah Memedim şarkısıyla tanınan Zeynep, geçen yıldan bu yana Bodrum'daki bir özel okulda müzik öğretmenliği yapıyor.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: zeynep türkeş , bodrum , müzik öğretmeni

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