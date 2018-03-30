Sadece tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı: O şimdi öğretmen!

Büyük olasılıkla 1990'larda gençlik yıllarını yaşayanlar Zeynep Türkeş'i ya da müzik dünyasında tanındığı adıyla Zeynep'i hemen hatırlamıştır. Özellikle ilk albümü İnadı Bırak'taki Ah Memedim şarkısıyla tanınan Zeynep, geçen yıldan bu yana Bodrum'daki bir özel okulda müzik öğretmenliği yapıyor.
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