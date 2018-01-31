Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Saçlarını kanserli çocuklara bağışladı

Saçlarını kanserli çocuklara bağışladı

Modern çağların "masal prensesi" Kate Middleton, hayırseverlikte de hiç tanımadığı kayınvalidesi Prenses Diana gibi halkın gönlünde taht kurdu. Üçüncü bebeğini bekleyen 36 yaşındaki Düşes'in geçen yaz kanser tedavisi gören çocuklar için saçlarını bağışladığı ortaya çıktı.

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 10:52 | Son Güncelleme:
1 / 8
Saçlarını kanserli çocuklara bağışladıNext

Bundan 7 yıl önce Prens William ile yaptığı Kanada ziyareti sırasında lösemi tedavisi gören minik Diamond Marshall tarafından karşılanan Middleton, o günden bu yana kanserli çocuklara yardım elini uzatmayı ihmal etmiyor.

Fotoğraflar: Backgrid USA, Backgrid UK

Etiketler: Kate Middleton , Prenses Diana , diamond marshall , Little Princess Trust

En Yeni Kelebek Galeriler

Hint mutfağını sevmenizi sağlayacak en iyi 10 restoran

Hint mutfağını sevmenizi sağlayacak en iyi 10 restoran

Yiyin hanımlar! Bu iştah sizindir

Yiyin hanımlar! Bu iştah sizindir

Dayımgille yoga yapıyoruz

Dayımgille yoga yapıyoruz

Oktay'a sürpriz parti

Oktay'a sürpriz parti

Saçlarını kanserli çocuklara bağışladı

Saçlarını kanserli çocuklara bağışladı

Perdeye mi sarındın

Perdeye mi sarındın

Yasak aşk haberlerine inat...

Yasak aşk haberlerine inat...

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Tatlılarıyla düşen serotoninizi arttıracak 5 mekân

Tatlılarıyla düşen serotoninizi arttıracak 5 mekân

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri