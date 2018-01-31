Saçlarını kanserli çocuklara bağışladı

Modern çağların "masal prensesi" Kate Middleton, hayırseverlikte de hiç tanımadığı kayınvalidesi Prenses Diana gibi halkın gönlünde taht kurdu. Üçüncü bebeğini bekleyen 36 yaşındaki Düşes'in geçen yaz kanser tedavisi gören çocuklar için saçlarını bağışladığı ortaya çıktı.
Bundan 7 yıl önce Prens William ile yaptığı Kanada ziyareti sırasında lösemi tedavisi gören minik Diamond Marshall tarafından karşılanan Middleton, o günden bu yana kanserli çocuklara yardım elini uzatmayı ihmal etmiyor.
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