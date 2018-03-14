Yıllar ona da hiç acımadı

Bunun son örneklerinden biri de bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu. Bir zamanların en yakışıklı, çekici erkeklerinden biri olan oyuncu artık 82 yaşına geldi ve bastonu olmadan ayakta bile duramıyor.
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