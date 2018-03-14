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Yıllar ona da hiç acımadı

Geçip giden zaman ünlüleri de rüzgârına katıp sürüklüyor. Üstelik yapılan onca müdahaleye, estetik girişimlere rağmen. Bir başka deyişle, geçip giden yıllar şöhret tanımıyor.

Hürriyet Haber
14.03.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:
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Yıllar ona da hiç acımadıNext

Bunun son örneklerinden biri de bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu. Bir zamanların en yakışıklı, çekici erkeklerinden biri olan oyuncu artık 82 yaşına geldi ve bastonu olmadan ayakta bile duramıyor.

Etiketler: chris north , sex and the city , mr big

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