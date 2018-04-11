Sabancı Ödülleri sahiplerini buldu

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, vefatının 14’üncü yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Aynı günün akşamında merhum işadamının vasiyeti üzerine düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri de sahiplerini buldu.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, vefatının 14’üncü yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Aynı günün akşamında merhum işadamının vasiyeti üzerine düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri de sahiplerini buldu.
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