Prens Harry'den oğlu Archie'yle şaşırtan poz

İngiliz kraliyet ailesinin en küçük üyesi aylar sonra ortaya çıktı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yeni yılı ülkelerinden uzakta Kanada'da karşılayan Prens Harry ve Meghan Markle'dan hayranlarına sürpriz.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
2
Çift, yedi aylık oğulları Archie'nin en yeni görüntüsünü resmi Instagram hesaplarında paylaştı. Babasının kollarında objektife poz veren 7 aylık Archie'nin giderek annesi Meghan Markle'a benzemesi de dikkatlerden kaçmadı.
Minik Archie daha küçükken babasının bebekliğine olan benzerliğiyle dikkat çekiyordu. Fakat son halinin, kelimenin tam anlamıyla Markle'ın kopyası olması takipçileri şaşıttı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
3
Prens Harry ve Meghan Markle resmi Instagram hesaplarında geride bıraktığımız 2019 yılının bir panoramasını içeren video yayınladı. Yıl içinde katıldıkları etkinliklerden ve yaşadıkları olaylardan derlenen videonun en çok ilgi gören bölümü ise minik Archie'nin babasının kollarında poz verdiği kare oldu.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
4
Archie Harrison Mountbatten Windsor adlı bebek 6 Mayıs'ta dünyaya gözlerini açtı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torununun çocuğu olan Archie'nin buna rağmen "prens unvanı" taşımıyor.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
5
Prens Harry'nin bebeğinin kendisi gibi prens ya da prenses unvanı taşıyamamasının nedeni ise 1917 yılında dönemin kralı tarafından yapılan bir değişiklik.
6
O dönemde kral olan 5. George, kraliyet ailesindeki unvanları sınırlandırdı. Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebeği, taht için babasının ardından yedinci sırada yer alacak.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
7
Taht sıralamasında Prens Charles'ın ardından Prens William ve onun çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis geliyor.
8
Taht sıralamasında Prens Charles'ın ardından Prens William ve onun çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis geliyor. Prens Harry, babası, ağabeyi ve yeğenlerinin ardından altıncı sırada.