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Podyumda bebeğini emzirdi

Çıktığı bikini defilesinde podyumda bebeğini emzirerek yürüdü.

Hürriyet Haber
17.07.2018 - 09:10 | Son Güncelleme:
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Podyumda bebeğini emzirdiNext

Ünlü plaj giyimi markası Sports Illustrated'ın ABD'nin Miami kentinde düzenlediği defilesinde ilginç anlar yaşandı. Model Mara Martin, bir yandan üzerindeki pırıltılı bikiniyi tanıtırken bir yandan da bebeğini emzirdi. Martin'in beş aylık bebeğinin podyumdaki yüksek desibelli müzikten rahatsız olmaması için özel kulaklıklar da takıldı.

Fotoğraflar: Instagram Mara Martin- Instagram SI Swimsuit, Backgrid USA 

Etiketler: mara martin , defile , sports illustrated

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