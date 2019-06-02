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Pijama giymiş ama saç ve makyaj yerinde

Ünlü oyuncu pijama benzeri kıyafetiyle alışverişe çıktı herkes ona baktı.

Hürriyet Haber
02.06.2019 - 12:19 | Son Güncelleme:
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Pijama giymiş ama saç ve makyaj yerindeNext

Ünlü oyuncu Kate Beckinsale önceki gün Brentwood'da çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Son dönemde Hollywood ünlüleri arasında çok gözde olan pijama benzeri bir kıyafet giyen Beckinsale, topuklu ayakkabılaını ve ona uygun çantasını da eksik etmedi. Beckinsale'in bu kıyafeti gelip geçenlerin de dikkatini çekti.

BACKGRID USA

Etiketler: Kate Beckinsale , hollywood

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