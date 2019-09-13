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Parlak günlerini geride bırakan yıldız içini döktü: Ne kariyerim kalmıştı ne de kocam
"Henüz 15 yaşındayken tecavüze uğradım. Mutlu olduğum ilişkimden hamile kaldım. Ama altı aylık olduğunda bebeğimi düşürdüm. Üçüncü evliliğim de aldatma nedeniyle bittiğinde ise ne bir kariyerim vardı ne de bir ilişkim."
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