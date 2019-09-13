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Parlak günlerini geride bırakan yıldız içini döktü: Ne kariyerim kalmıştı ne de kocam

"Henüz 15 yaşındayken tecavüze uğradım. Mutlu olduğum ilişkimden hamile kaldım. Ama altı aylık olduğunda bebeğimi düşürdüm. Üçüncü evliliğim de aldatma nedeniyle bittiğinde ise ne bir kariyerim vardı ne de bir ilişkim."

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
13.09.2019 - 13:43 | Son Güncelleme:
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Parlak günlerini geride bırakan yıldız içini döktü: Ne kariyerim kalmıştı ne de kocamNext

Bu sözler Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran ünlü oyuncunun zor çocukluğunu ve ardından gelen Hollywood kariyerini, aşklarını, hayal kırıklıklarını anlattığı kitabından.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Etiketler: demi moore , ashton kutcher , bruce willis

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Parlak günlerini geride bırakan yıldız içini döktü: Ne kariyerim kalmıştı ne de kocam

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