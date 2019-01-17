Hamile kalmaya korktu, ikinci bebeğini onun yerine başkası doğurdu
Gösteri dünyasının bazı ünlüleri için çocuk sahibi olmak da ayrı bir sorun. Bazıları meslekleri gereği korumak zorunda olduğu fiziksel görüntüsü bozulmasın diye bazıları da yaşları geçtiği için çocuk sahibi olmak istediklerinde farklı yollar denediler: Ama aklınıza ilk anda geldiği gibi evlat edinmek değildi onların tercihi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.