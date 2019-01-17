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Hamile kalmaya korktu, ikinci bebeğini onun yerine başkası doğurdu

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri için çocuk sahibi olmak da ayrı bir sorun. Bazıları meslekleri gereği korumak zorunda olduğu fiziksel görüntüsü bozulmasın diye bazıları da yaşları geçtiği için çocuk sahibi olmak istediklerinde farklı yollar denediler: Ama aklınıza ilk anda geldiği gibi evlat edinmek değildi onların tercihi.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
17.01.2019 - 11:14 | Son Güncelleme:
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Hamile kalmaya korktu, ikinci bebeğini onun yerine başkası doğurduNext

Çocuklarını onların yerine başkaları karnında taşıdı ve dünyaya getirdi. İşte çeşitli sebeplerle taşıyıcı anne aracılığı ile bebek sahibi olan ünlü kadınlar.

BACKGRID USA

Etiketler: taşıyıcı anne , kim kardashian , nicole kidman

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