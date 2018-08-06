Özge Ulusoy tatilde

Yunanistan'ın Mikonos adasında tatil yapan ünlü model Özge Ulusoy'un paylaştığı bikinili fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ulusoy, fit vücuduyla dikkat çekti. Fotoğraflar: Özge Ulusoy Instagram
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