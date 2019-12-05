Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Otomobil sahipleri buna dikkat! Çoğu kişi bilmiyor
TÜVTÜRK, muayene öncesinde, araç sahiplerinin kolaylıkla yapabileceği 10 basit kontrolü paylaştı.
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Kış koşullarında araçların bakımlarının, muayenelerinin düzenli yapılması sadece araç sahibinin değil, çevredekilerin de güvenliği açısından önem taşıyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın (UAB), belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti vermeye tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK,muayene tarihi gelen araç sahipleri için araçlarını daha güvenli hale getirecek hem de basit sorunlar yüzünden muayeneden kalma ihtimalini azaltacak önerileri sunuyor.
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İşte araç sahiplerinin araç muayene öncesi yapabileceği 10 basit kontrol;
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1.Aydınlatma sistemleri
Aracın tüm ön ve arka aydınlatma sistemleri, sinyaller, iç aydınlatma ve geri vites lambalarının çalışır durumda ve hasarsız olması gerekmektedir.
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2.Plaka kontrolü
Yetkili kurum tarafından basıldığı tarih itibari ile gerekli şartları sağlayan plakaların tamamı kusursuzdur.
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Mühürlü hologramı olsa bile yetkili kurum tarafından basıldıktan sonra, harflerin ve karakterlerin boya, kabartma vb. yollarla değiştirilmesi kusurlu sayılıyor.
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Plakanın folyo veya camla kapatılması, plakadaki karakterlerin okunmasını engelleyen vida, boya, çivi gibi her türlü izinsiz müdahale ağır kusur olarak değerlendirilir ve aracınızın muayenesi onaylanmaz.
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3.Ön cam
Ön camda görüşü engelleyen aşırı çatlak, kırık olmamasına dikkat edin.
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Ayrıca aracınızın ön ve arka cam yıkama sistemleri çalışır durumda olmalı.
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Aynaları da eksiksiz ve hasarsız olmalıdır.
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4.Emniyet kemerleri
Tüm emniyet kemerlerinin, tam ve çalışır durumda olması gerekmektedir.