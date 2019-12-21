Öpüşme yasağı varmış: Saklandıkları yer ortaya çıktı
Bir süredir hem ülkelerinden hem de gözlerden uzak olan Prens Harry ile Meghan Markle'ın nerede "saklandığı" ortaya çıktı.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Bu arada ünlü çiftin düğün günüyle ilgili bir başka ayrıntı da o gün yeni evlileri görüntüleyen fotoğrafçı tarafından açıklandı.
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Çıktıkları Güney Afrika gezisi sırasında çekilen belgeselde hayatlarıyla ilgili sorunlarını dile getiren ve bu yüzden eleştiri oklarını üzerlerine çeken Meghan Markle ile Prens Harry uzakta olsalar da haklarındaki haberler ülkelerine ulaştı.
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Bu yıl kasım ayında çıktıkları tatillerini altı hafta daha uzatan Prens ve Markle, bebekleri Archie ile birlikte Kanada'da gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
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Markle bu tatilde kendisini üne kavuşturan The Suits dizisinde oynarken yaşadığı Toronto ile hasret gideriyor.
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Basına yansıyan haberlere göre Prens Harry ve Meghan Markle, Toronto'da tatil boyunca kaldıkları evden çok nadir olarak dışarı çıkıyor. Çift. zamanlarının çoğunu bebeklerine ve birbirlerine ayırıyor.
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İngiliz basınının iddiasına göre çift, Noel ve yeni yılı da Markle'ın annesi Doria Ragland ile birlikte kutlayacak.
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Bu uzun sessizliği Prens Harry, Noel Baba kılığına girip çektiği ve yakınını yitirmiş asker çocuklarına mesaj gönderdiği video ile bozdu. Arada kendilerinden böyle haberler gelse de çift bir süre daha gözlerden uzak kalacak.
Bu arada çiftin resmi nişan ve düğün pozlarını çeken fotoğrafçı Alexi Lubomirski de Prens Harry ve Markle ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.
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Lubomirski, hem nişan hem de düğün pozlarının çekimi sırasında çiftin uymak zorunda olduğu kurallar olduğunu anlattı.
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Alexi Lubomirski'nin anlattığına göre Prens Harry ve Meghan Markle'ın çekimlerde öpüşerek poz vermeleri kesinlikle yasaktı.
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Lubomirski, çiftin merdivenlerde oturarak verdiği düğün pozu içinde sadece 3 dakikası olduğunu anlattı.