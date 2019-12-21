Öpüşme yasağı varmış: Saklandıkları yer ortaya çıktı

Bu uzun sessizliği Prens Harry, Noel Baba kılığına girip çektiği ve yakınını yitirmiş asker çocuklarına mesaj gönderdiği video ile bozdu. Arada kendilerinden böyle haberler gelse de çift bir süre daha gözlerden uzak kalacak.



Bu arada çiftin resmi nişan ve düğün pozlarını çeken fotoğrafçı Alexi Lubomirski de Prens Harry ve Markle ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.