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Onunla hiçbir kan bağımız yok!

Büyük olasılıkla siz onları akraba sanıyorsunuz. Aslında haksız da sayılmazsınız. Çünkü hepsinin soyadları aynı. Üstelik hepsi aynı dünyada, yani gösteri dünyasında ün kazandı. Ama bazıları hakkında yanılıyor olabilirsiniz.

Hürriyet Haber
02.06.2018 - 13:15 | Son Güncelleme:
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Onunla hiçbir kan bağımız yokNext

İşte aynı soyadını taşıdıkları hatta aynı alanda kariyer yaptıkları halde aslında akraba olmayan ünlüler.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Backgrid UK, Backgrid USA

Etiketler: akraba olmayan ünlüler , aynı soyadını taşıyan ünlüler , soyadı aynı olan ünlüler

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