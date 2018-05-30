Annesi bile dayanamadı araya girdi: Saraya böyle gelin gittiler
Meghan Markle'ın dünya üzerindeki son gözde bekar erkeklerden biri olan Prens Harry ile düğünü bütün dünyanın ilgisini çekti. Nasıl çekmesin ki! Her şey kelimenin tam anlamıyla bir Külkedisi Cinderella masalı gibiydi.
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