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Annesi bile dayanamadı araya girdi: Saraya böyle gelin gittiler

Meghan Markle'ın dünya üzerindeki son gözde bekar erkeklerden biri olan Prens Harry ile düğünü bütün dünyanın ilgisini çekti. Nasıl çekmesin ki! Her şey kelimenin tam anlamıyla bir Külkedisi Cinderella masalı gibiydi.

Hürriyet Haber
30.05.2018 - 13:24 | Son Güncelleme:
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Annesi bile dayanamadı araya girdi: Saraya böyle gelin gittilerNext

Sonunda "onlar erdi muradına izleyenler çıktı kerevetine." Ama Meghan Markle ile eltisi Kate Middleton'ı modern çağların eşsiz masal kahramanları sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Etiketler: modern prensesler , modern çağların külkedileri

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