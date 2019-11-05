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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
05 Kasım 2019 - 10:58,

Ölümden döndüler: O bomba patlasaydı...

Angelina Jolie, Richard Madden ve onlarla birlikte sette bulunan ekip büyük bir tehlike atlattı.

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Jolie ve Madden önemli rollerini paylaştıkları The Eternals adlı filmin çekimleri beklenmedik bir olay yüzünden durduruldu.

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Yönetmenliğini Chloé Zhao'nun üstlendiği filmin çekimleri İspanya'ya ait Kanarya Adaları'nda devam ediyor. İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlere göre The Eternals'ın Fuerteventura'daki setinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Onlarca yıldır aynı yerde duran patlamamış bombanın yarattığı tehlike yüzünden de filmin çekimleri durduruldu. Bölge, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusu tarafından üs olarak kullanılıyordu.

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Bombanın etkisiz hale getirilebilmesi için set boşaltıldı. Böylece olası bir tehlikenin de önüne geçilmiş oldu.

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Bu boşluktan yararlanan Angelina Jolie de çocuklarını alarak bir tekne gezisine çıktı.

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Angelina Jolie, Brad Pitt ile evli olduğu dönemde de film çekimi için evinden ayrıldığında altı çocuğunu da yanında götürüyor. Bu kez büyük oğlu Maddox üniversite eğitimi için Güney Kore'de olduğundan Jolie'ye beş çocuğu eşlik ediyor.

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