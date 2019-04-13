O soruya yanıt yok

Camı açarak gazetecilerle kısa süre sohbet eden ünlü şarkıcı, muhabirler sevgilisi Aslı Enver’e evlilik teklifi ettiği yönünde çıkan haberleri sorunca, “Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz” diye yanıt verdi.
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