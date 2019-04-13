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O soruya yanıt yok

OYUNCU ASLI Enver ile şarkıcı Murat Boz önceki akşam Üsküdar’da trafikte görüntülendi.

Behlül AYDIN
13.04.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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O soruya yanıt yokNext

Camı açarak gazetecilerle kısa süre sohbet eden ünlü şarkıcı, muhabirler sevgilisi Aslı Enver’e evlilik teklifi ettiği yönünde çıkan haberleri sorunca, “Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz” diye yanıt verdi.

Etiketler: evleniyorlar mı

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